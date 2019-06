Mehrere Autos stoßen auf A72 bei Hartenstein zusammen

Am Dienstagnachmittag sind auf der A72 nahe der Anschlussstelle Hartenstein in Fahrtrichtung Plauen vier Autos zusammengestoßen. Nach Informationen eines Reporters wurden mindestens zwei Personen bei dem Unfall verletzt, eine von ihnen war in einem Auto eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten befreit werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Hartenstein und Thierfeld, mehrere Rettungswagen, Notarzt, Polizei und Verkehrsunfalldienst. Die Autobahn war zeitweise gesperrt worden.