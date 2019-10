Ein Lkw-Fahrer ist auf der A4 bei Glauchau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 47-Jährige am Montagnachmittag aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug auf einen am Stauende stehenden Sattelzug auf. Dabei wurde er in seiner Kabine eingeklemmt und verstarb noch am Unfallort.