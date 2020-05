Bei einem Unfall auf der A72 ist in der Nacht zum Mittwoch ein Transporterfahrer verletzt worden. Ein Polizeisprecher sagte MDR SACHSEN, der Transporter sei gegen 1:40 Uhr zwischen Zwickau-Ost und Hartenstein ungebremst auf einen defekten Sattelschlepper aufgefahren, der auf dem Standstreifen stand.



Der 26 Jahre alte Transporterfahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Ein geladener Pkw hatte sich von hinten in der Fahrerhaus des Transporter geschoben, was die Bergungsarbeiten erschwerte. Erst nach 45 Minuten konnte der Verletzte ins Krankenhaus gebracht werden. Die Autobahn war in Richtung Chemnitz bis gegen 6:20 Uhr gesperrt.