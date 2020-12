In Zwickau hat es am Dienstagmittag einen Unfall mit einem Fahrrad und einem sogenannten Microcar gegeben. Beide Fahrzeuge waren nach Polizeiangaben stadteinwärts unterwegs, als der 15 Jahre alte Radfahrer an einer roten Ampel halten musste. Der 17 Jahre alte Fahrer des Microcars sei auf das Rad aufgefahren und sein Vehikel habe sich im Hinterrad des Fahrrads verkeilt. Am Fahrrad entstand ein Schaden von etwa zehn Euro, da das Schutzblech verbogen wurde. Das Auto hingegen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. An diesem entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro, hieß es.