Eine Autofahrerin ist am Montag bei einem Unfall nahe Hartenstein schwer verletzt worden. Auf der S255, dem Autobahnzubringer von Aue zur A72, kam die Frau mit ihrem Fahrzeug nach Reporterangaben nach links von der Fahrbahn ab. Sie streifte Bäume, fuhr einen Betonmast um und überschlug sich mit dem Wagen. Ein Großaufgebot an Rettungskräften barg die Frau und brachte sie in ein Krankenhaus.