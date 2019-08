Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind am Donnerstagnachmittag in Lichtenstein mehrere Menschen verletzt worden. Laut Feuerwehr mussten fünf Insassen, darunter zwei Kinder in Krankenhäuser gebracht werden. Ein Unfallopfer wurde schwer verletzt, weshalb auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatzort flog. Die Äußere Zwickauer Straße in Lichtenstein blieb nach dem Unfall ab 16 Uhr etwa eine Stunde lang gesperrt. Die Feuerwehr musste Fahrzeugteile und ausgelaufenes Benzin beseitigen.