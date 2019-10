Ein unbekannter Autofahrer hat sich nach einem Zusammenstoß mit einer Radfahrerin in Mülsen bei Zwickau von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei teilte mit, die 80-Jährige habe eine Kreuzung überquert, als sie von dem abbiegenden Fahrzeug erfasst wurde. Demnach fuhr das Autos auf der B173 von Lichtenstein kommend und bog an der Ampelkreuzung in Richtung Thurm ab. Ein nachfolgendes Auto soll auch nur kurz gestoppt haben. Dessen Fahrerin habe der gestürzten Radlerin gesagt, sie fahre dem blauen mutmaßlichen Unfallfahrzeug hinterher.



Die angefahrene Seniorin konnte sich nach dem Unfall am Montag schließlich noch nach Hause begeben und von dort einen Notruf absetzen, bevor sie schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei sucht nun Unfallzeugen unter Telefon 03765/500.