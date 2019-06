A72 bei Zwickau: Auto wird an Leitplanke in die Luft katapultiert

Auf der Autobahn 72 ist am Mittwoch ein Autofahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Reporterangaben geriet das Auto zwischen Zwickau-West und Zwickau-Ost an der Zufahrt zum Parkplatz Niedercrinitz auf eine Leitplanke. Diese wirkte wie eine Rampe und katapulitierte das Fahrzeug in die Luft. Nur weil andere Autofahrer den Unfall beobachteten, konnte dem verletzten Fahrer schnell geholfen werden. Der Unfallwagen war in einem Gebüsch gelandet und von den Fahrbahnen aus nicht einsehbar. Neben der Polizei, Krankenwagen und Feuerwehren war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Während der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr Richtung Chemnitz über den Autobahnparkplatz geleitet.