Bei einem Auffahrunfall auf der A4 bei Glauchau ist am Donnerstagnachmittag eine Frau ums Leben gekommen. Laut Polizei war wegen Bauarbeiten nach der Anschlussstelle Glauchau-Ost in Richtung Erfurt der Verkehr ins Stocken geraten. Ein 30 Jahre alter Transporterfahrer prallte auf ein Auto, in dem ein 68-Jähriger und seine 76-jährige Beifahrerin saßen. Deren Wagen wurde auf ein davor fahrendes Auto geschoben. Der Transporterfahrer, der 68-Jährige und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Dort starb die Frau kurze Zeit später.