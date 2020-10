In der Nacht zum Mittwoch ist bei einem Verkehrsunfall auf dem Autobahnzubringer S255 bei Hartenstein ein Mensch gestorben, zwei Personen wurden verletzt. Nach Reporterangaben war gegen 3 Uhr ein Pkw Richtung Aue fahrend am Ende einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Der Pkw-Fahrer starb noch an der Unfallstelle in seinem demolierten Wagen. Rettungskräfte, darunter die Freiwilligen Feuerwehren von Thierfeld und Hartenstein, waren im Einsatz. Zudem kamen ein Gutachter und ein Staatsanwalt zum Unfallort.



Erst im Sommer waren auf dem ausgebauten Zubringer, der von Aue zur A72-Anschlussstelle Hartenstein führt, zwei Autos zusammengestoßen. Damals starben drei Menschen rund zwei Kilometer von der jetzigen Unfallstelle entfernt. Im März war eine Frau in der Nähe mit ihrem Auto auf der S255 von der Straße abgekommen und dabei schwer verletzt worden.