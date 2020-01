05.01.2020 | 11:38 Uhr Verfolgungsjagd in Zwickau: Unbeteiligte schwer verletzt

Ein 24 Jahre alter Autofahrer hat sich in Zwickau eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Am Ende krachte er in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Dessen Beifahrerin wurde schwer verletzt.