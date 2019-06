Bei einer Unfallserie auf der Autobahn 4 bei Hohenstein-Ernstthal ist am Sonntagabend ein Mann schwer verletzt worden. Zunächst war ein Pkw nach einem Reifenplatzer ins Schleudern geraten und gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Ein nachfolgender Autofahrer erkannte die Unfallstelle offensichtlich zu spät und erfasste einen 48 Jahre alten Ersthelfer, der den Unfall beobachtet hatte und helfen wollte. Dieser erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Anschließend kam es am Stau-Ende noch zu einem Auffahrunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden.