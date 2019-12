26 Fußballanhänger des Drittligisten 1. FC Kaiserslautern sind wegen einer Attacke auf zwei Fan-Busse des FSV Zwickau verurteilt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Kaiserslautern mit. In einem Fall verhängte das Amtsgericht Kaiserslautern eine Freiheitsstrafe mit Bewährung, in den anderen Fällen Geldstrafen.