Dem Täter wurde laut Staatsanwaltschaft Zwickau vorgeworfen, 22 Reifensätze, die am vergangenen Wochenende vom Gelände eines Autohauses in Limbach-Oberfrohna entwendet worden waren, mit einem Transporter Richtung Polen transportiert zu haben. Er wurde hierbei gestellt und am 10. Februar bis zur Hauptverhandlung am Dienstag inhaftiert. Die Reifen im Wert von mehr als 20.000 Euro konnten an den Inhaber des Autohauses zurückgegeben werden.



Die Diebe konnten bisher nicht gestellt werden, die Ermittlungen laufen.