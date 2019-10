In Zwickau ist ein Gedenkbaum in Erinnerung an das erste NSU-Mordopfer Enver Simsek abgesägt worden. Oberbürgermeisterin Pia Findeiß sprach von einer ruchlosen Tat. Die SPD-Politikerin erklärte, das Absägen des Baumes zeuge von Intoleranz, mangelndem Demokratieverständnis und von Verachtung. Manche hätten die menschenverachtenden Taten des NSU nicht begriffen.

Die deutsche Eiche sollte an Enver Simsek erinnern. Am 9. September 2000 feuerten die Rechtsterroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt in Nürnberg neunmal auf den Blumenhändler, der in seinem Wagen Pflanzen sortierte. Simsek starb zwei Tage später an den Folgen seiner Schussverletzungen.