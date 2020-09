Im Landkreis Zwickau haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag nahezu 50 Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei Montagfrüh mitteilte, wurde in Wilkau-Haßlau in den Wohngebieten Am Schmelzbach und im Albert-Schweitzer-Ring an 28 Pkw der Lack zerkratzt. In vier Fahrzeuge wurden Hakenkreuze geritzt. Außerdem wurde an einem Krad ein Reifen zerstochen, ein zweites wurde ebenfalls am Lack beschädigt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 30.000 Euro an.