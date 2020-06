Im Falle einer weiteren Musterklage gegen die Kreis- und Stadtsparkasse Leipzig wurde bereits entschieden. In diesem Fall hatten sich rund 1.300 Kunden der Klage angeschlossen. Im April urteilte das OLG Dresden in erster Instanz, dass die Zinsklauseln in den Prämiensparverträgen der Sparkasse Leipzig unwirksam sind. Das Urteil bestätigte die Ansicht der Verbraucherschützer im Wesentlichen. Die Verbraucherzentrale kündigte an, dennoch mit der Musterfeststellungsklage wegen der Zinsanpassung in Prämiensparverträgen zum Bundesgerichtshof (BGH) zu gehen, um vollständige Klarheit für Verbraucher zu schaffen.



Im dritten Fall wurde eine Musterfeststellungsklage gegen die Erzgebirgssparkasse zugelassen, aber noch nicht verhandelt. Hier unterstützen rund 1.500 Kunden die Klage.