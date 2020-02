28.02.2020 | 15:40 Uhr Sachsen bekommt neue Polizisten

Hauptinhalt

"Verdächtig gute Jobs" - Mit diesem Slogan wirbt die Sächsische Polizei. Erst im Januar hatte eine Expertenkommission der Landesregierung festgestellt, dass in den nächsten Jahren 840 zusätzliche Stellen bei der Polizei geschaffen werden müssten. Außerdem müssten jährlich weiterhin 700 Polizeianwärter eingestellt werden. Um zu einem der sichersten Bundesländer zu werden, wie es der Koalitionsvertrag vorsieht, muss die Zahl der Polizisten in den nächsten Jahren auf fast 15.000 anwachsen. Derzeit sind in Sachsen rund 11.000 Polizisten im Einsatz.