Wöller sprach bei der Veranstaltung von einer "guten Nachricht für die Sicherheit in unserem Lande". Der Freistaat will in den kommenden Jahren insgesamt 1.000 zusätzliche Polizisten einstellen. Dafür wurde auch die Zahl der Polizeianwärter verdoppelt. Die Ausbildung findet an den Polizeifachschulen in Chemnitz, Leipzig, Schneeberg sowie an der Hochschule der Polizei in Rothenburg statt.