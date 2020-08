Die Verfolgungsjagd eines offenbar gestohlenen Transporters endete am Montagmorgen auf der Autobahn 4 bei Hohenstein-Ernstthal in einem schweren Unfall. Wie die Polizei mitteilte, war der Transporter im Bereich Fulda gestohlen und von der Thüringer Polizei festgestellt worden. Diese informierte die sächsische Polizei, dass der Verdächtige auf der A4 Richtung Osten flüchtete.

Gemeinsam versuchten die Polizisten den Transporter bei Hohenstein-Ernstthal zu stoppen. Der Verdächtige gab Gas und fuhr in einen Streifenwagen. Dabei wurde ein Thüringer Polizist leicht verletzt. Der 24-jährige Fahrer sprang kurz vor dem Aufprall aus dem Transporter und flüchtete in ein Maisfeld. Ein Polizeihubschrauber war an der Suche beteiligt und der Mann konnte vorläufig festgenommen werden. Da er bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt wurde, kam er in ein Krankenhaus. Die Autobahn war in Richtung Dresden zeitweise gesperrt. Es bildete sich ein langer Stau.