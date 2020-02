Am Wochenende haben Unbekannte in Zwickau vier Fahrzeuge aufgebrochen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei einem am Römerplatz geparkten Auto wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und eine Damentasche entwendet, die auf dem Rücksitz lag. Der Sachschaden und der Diebstahlschaden liegen jeweils bei 150 Euro.