Im kommenden Jahr setzt Volkswagen Sachsen den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobile weiter fort. Insgesamt sollen 2021 an den drei Standorten in Dresden, Chemnitz und Zwickau 130 neue Ladepunkte entstehen. Damit erweitert sich das VW-Ladenetz für Elektromobile im Freistaat auf 480 Ladepunkte.

Ziel ist es dem Unternehmen zufolge, die nachhaltige Mobilität für die Beschäftigten und auch für private Nutzer von Elektrofahrzeugen zu forcieren. So soll ein Teil der Ladesäulen öffentlich auf Parkflächen rund um die drei Standorte zugänglich sein. Die Ladezeit richtet sich nach der Art der Säulen. So sind die Batterien eines ID.3 oder eines ID.4 nach Angaben des Unternehmens beispielsweise bei Schnellladesäulen mit einer Leistung von 50 Kilowatt in einer Zeit zwischen von 20 bis 25 Minuten wieder zu 80 Prozent gefüllt

Der größere Teil der Ladeinfrastruktur befindet sich aber auf dem Betriebsgelände und ist für Mitarbeiter, Gäste und Kunden von Volkswagen bestimmt. "Als Automobilhersteller leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Aufbau der Ladeinfrastruktur an allen drei Standorten. Wir hoffen, dass auch andere Unternehmen in Sachsen dem Beispiel folgen werden, denn wir sehen das Laden am Arbeitsplatz als einen Schlüssel zum Durchbruch der Elektromobilität", sagte Reinhard de Vris, Geschäftsführer Technik und Logistik von Volkswagen Sachsen. Als Grund gab er an, dass schätzungsweise ein Drittel der Ladevorgänge am Arbeitsplatz stattfinden.