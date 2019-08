Im VW-Werk in Zwickau-Mosel schreitet der Umbau zum reinen Standort für Elektromobilität voran. Am Donnerstag beginnen die Arbeiten auf drei Baustellen. Die Projekte sind laut VW von zentraler Bedeutung. Dabei handelt es sich um den Bau eines Hochregallagers, einer Logistikhalle und eines Presswerkes. Insgesamt werden dafür 115 Millionen Euro investiert.



In gut drei Monaten soll die Serienfertigung des neuen Elektroautos ID.3 starten. Bis 2021 will VW die Produktion auf 1.500 Fahrzeuge pro Tag steigern.