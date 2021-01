First Mover Der VW ID.3 gilt als der große Hoffnungsträger bei VW zum Einstieg in eine massentaugliche E-Auto-Produktion. Doch im Dezember 2019 werden erste Medienberichte publik, dass die Software offenbar eine besondere Herausforderung darstellt. Im Juni dieses Jahres wagt sich VW in die Offensive: Frühbucher könnten in den exklusiven "First Mover Club" eintreten, denn zum Marktstart im September 2019 würden einige Software-Funktionen noch nicht aktiviert sein". Kurzum: Die ersten Käufer (First Mover) könnten den VW ID.3 zum Marktstart bekommen, müssten aber mit Einschränkungen rechnen. Im Gegenzug erhielten sie Kundenvorteile. Außerdem können sich die First-Mover in einer von VW moderierten Facebook-Gruppe austauschen. Die Auslieferung der ersten Modelle an die ersten Kunden (First Mover) beginnt schließlich Anfang September 2019. Für das Frühjahr 2021 hat VW jetzt die ausstehenden Updates angekündigt.