Mit großem Interesse blicken Branchenexperten am Montag nach Zwickau. Wenn bei Volkswagen in Halle 5 um 11:15 Uhr die ersten drei Dutzend der sogenannten "ID.3" vom Band laufen, dann steht für den Autobauer viel auf dem Spiel. Er hat Milliarden in seine E-Offensive gesteckt und Tausende seiner Mitarbeiter qualifiziert.



Welche Preis-Strategie VW fährt und weshalb die Autobauer davon ausgehen, dass die Kunden das Auto haben wollen, lesen Sie hier: