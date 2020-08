In Dresden präsentiert, in Zwickau gebaut - der VW ID.4.

In Dresden präsentiert, in Zwickau gebaut - der VW ID.4. Bildrechte: dpa

Der ID.4 basiert wie sein Vorgänger auf dem Modularen Elektro-Antriebsbaukasten (MEB) von Volkswagen. Die Plattform schöpft die E-Mobilität bestmöglich aus. So sollen Reichweiten über 500 Kilometer möglich sein. Auf den Markt kommen soll das Auto zunächst mit Heckantrieb, folgen wird ein Allradantrieb. Auch dieses Auto soll kohlendioxid-neutral produziert werden. So erfolgt die u.a. energieintensive Batterie-Zellfertigung des ID.4 zu 100 Prozent mit Ökostrom. Zu den Preisen gab es noch keine Angaben, denn der ID.4 wird noch nicht zum Verkauf angeboten. Experten schätzten, dass der SUV mindestens 35.000 Euro kosten soll.

Bei der Transformation des Konzerns auf Elektro-Automobile spielt das Fahrzeugwerk Zwickau eine entscheidende Rolle. So ist auch das zweite Elektro-Auto der ID-Familie ein Sachse. Zugleich wird das Werk in Zwickau bis zum Jahresende vollständig auf Elektro umgebaut sein. Im ersten vollelektrischen Produktionsjahr 2021 werden rund 300.000 E-Autos in Zwickau vom Band laufen. Der Standort wird damit zum größten und leistungsfähigsten E-Auto-Werk Europas. Auch international laufen die Vorbereitungen zum Anlauf des Elektro-SUV auf Hochtouren. Im chinesischen Werk Anting hat die Vorproduktion bereits begonnen, der Standort Chattanooga in den USA startet die Produktion des ID.4 in 2022.