Volkswagen Sachsen will seine IT-Kompetenz ausbauen. Wie das Unternehmen mitteilte, wird VW deshalb in Zwickau noch im Dezember ein neues IT-Zentrum eröffnen. Dafür sei in der Schubertstraße ein neues Gebäude mit drei Etagen angemietet worden. Die ersten 65 Beschäftigten seien bereits eingezogen. Im kommenden Jahr würden am neuen Standort mehr als 100 IT-Mitarbeiter Platz finden.