Oberbürgermeisterwahl in Zwickau

Am 20. September wird in Zwickau eine neue Oberbürgermeisterin oder ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Wer kandidiert für das Amt? Und welche Themen stehen bei der OB-Wahl im Mittelpunkt? Hier finden Sie alle Infos und am Wahlabend die Ergebnisse.