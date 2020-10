Constance Arndt von der Wählervereinigung "Bürger für Zwickau" hat die Oberbürgermeisterwahl in Zwickau gewonnen. Im zweiten Wahlgang am Sonntag erhielt Arndt 71,9 Prozent der Stimmen. Für ihre Konkurrentin Kathrin Köhler von der CDU stimmten nur 28 Prozent der Wähler. Nach dem Wahlsieg zeigte sich Arndt überrascht von dem klaren Ergebnis. "Ich möchte meinem Team Danke sagen, dass mich in den letzten Wochen getragen hat", so die neue Oberbürgermeisterin.