Auf der B175 in Waldenburg ist am Dienstagabend ein mit Eiern beladener Kleinlaster in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Fahrer Feuer im Motorraum, stoppte und brachte sich in Sicherheit. Der Laster mit 4.500 Eiern auf der Ladefläche brannte vollständig aus. Durch das Feuer wurden noch eine Telefonfreileitung sowie der Fahrbahnbelag beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von 25.000 Euro.