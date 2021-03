Im Tarifstreik der Metall- und Elektroindustrie sollen in Sachsen erste Warnstreiks anlaufen. Wie die Gewerkschaft IG Metall mitteilte, sind unter anderem die Beschäftigten des Auerhammer Metallwerks in Aue-Bad Schlema zum Warnstreik aufgerufen worden. In Zwickau wurde bereits am Montag mit Projektionen vor Unternehmen auf Forderungen in der aktuellen Tarifauseinandersetzung aufmerksam gemacht, so die Gewerkschaft.