Auch in der JVA Zwickau gibt es einen besonderen Weihnachtsspeiseplan: Ente an Heiligabend, Rinderbrust am ersten und Wildgulasch am zweiten Feiertag sind geplant. "Wir haben den Vorteil einer eigenen Küche", sagt Gefängnispsychologin Saskia Rudolph. "Bei uns wird jeden Tag frisch gekocht." Bildrechte: Colourbox.de