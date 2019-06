09.06.2019 | 18:19 Uhr Wind bezwingt Drachenflieger bei Hartenstein

Der Erzgebirge Cup ist hoch angesehen bei den Drachenfliegern, die am Pfingstwochenende aus ganz Deutschland zu Gast in Hartenstein sind. Am Sonntag sollten sie hoch in die Lüfte abheben. Doch der Wind spielte nicht mit.