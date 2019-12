Auf einer Koppel im Neukirchener Ortsteil Lauterbach sind am Montag zwei Schafe von einem Wolf gerissen worden. Drei weitere Tiere wurden bei dem Angriff verletzt. Mehrere Schafe waren geflohen und mussten wieder eingefangen werden. Die Sprecherin des sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Karin Bernhardt, bestätigte, dass es sich um einen Wolfsriss gehandelt hat. Entsprechende Spuren seien auf der Koppel gefunden worden. Gleichzeitig bestätigte sie, dass der Besitzer der Herde alle Mindestschutzanforderungen für die Schafherde erhüllt habe. Die Koppel war demnach mit einem mindestens 96 Zentimeter hohen Zaun gesichert, der unter Strom stand. "Daher steht dem Halter zumindest eine finanzielle Entschädigung zu."

Mit großer Sicherheit geht Karin Bernhardt davon aus, dass es sich bei dem Lauterbacher Wolf um ein einzelnes junges Tier gehandet hat. "Höchstwahrscheinlich ist es ein sogenannter Jährling gewesen, der die Schafe gerissen hat. Er ist wahrscheinlich durch die Region gezogen ist, um sich ein neues Revier zu suchen." Der Wolfsriss in Neukirchen ist der erste gemeldete Vorfall im Landkreis Zwickau.

In Sachsen leben aktuell 22 Rudel der streng geschützten Raubtiere. Die meisten Wölfe gibt es in Brandenburg mit 41 Rudeln, auch Niedersachsen hat mit 21 Rudeln eine große Wolfspopulation. Nach Angaben des Bundesamtes für Naturschutz gibt es derzeit 105 Wolfsrudel in Deutschland. Das sind 28 mehr als im Vorjahr. Die Gesamtzahl der Wölfe liegt demnach bei mindestens 275 erwachsenen Tieren.