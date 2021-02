In Lichtenstein im Landkreis Zwickau ist offenbar ein Nachbarschaftsstreit eskaliert. Dabei kamen zwei Männer ums Leben. Ein 69 Jahre alter Mann habe am Dienstagnachmittag zunächst seinen Nachbarn in dessen Garage erschossen, teilte die Polizei mit. Demnach hat er seinen 58 Jahre alten Nachbarn "mit einer Flinte erschossen und sich anschließend im eigenen Garten erschossen", so die Polizei. Die Ehefrau des Schützen hatte die Leiche auf dem Grundstück im Ortsteil Rödlitz gefunden und die Beamten gerufen.