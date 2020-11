Die Ereignisse am 4. November 2011 in Zwickau Am 4. November 2011 begingen in Eisenach zwei Männer nach einem Banküberfall Selbstmord in einem Wohnmobil. Kurz darauf ereignete sich in einem Zwickauer Wohnhaus eine schwere Explosion. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass die beiden Männer, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhart, für Morde an acht Menschen mit türkischem Hintergrund, an einem Griechen sowie einer deutschen Polizistin verantwortlich sind. Die beiden Mörder hatten gemeinsam mit Beate Zschäpe dazu die Terrorgruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) gegründet. Beate Zschäpe sprengte den Unterschlupf des Trios in Zwickau in die Luft, um Spuren zu verwischen. Sie wurde 2018 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.