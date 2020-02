Auf absehbare Zeit wird weiterhin keine Straßenbahn zum Hauptbahnhof in Zwickau fahren. Das steht nach der Stadtratssitzung am Donnerstag fest. Anstelle der Straßenbahn fahren Busse. Seit Dezember sind die Linien 5 und 7 wegen verschlissener Gleise für mindestens drei Jahre stillgelegt. Die Fraktionen SPD-Grüne-Tierschutzpartei und Bürger für Zwickau wollten die Verantwortlichen dazu verdonnern, für eine zeitnahe Reparatur zu sorgen. Kosten etwa 400.000 Euro. Nach intensiver Debatte und namentlicher Abstimmung scheiterte der Versuch, die Linien schnell wiederzubeleben. Hauptgegenargument war die geplante große Umgestaltung des Bahnhofsareals, in dessen Zug auch die Straßenbahngleise anders gelegt werden sollen. Kritiker einer Schnellreparatur argumentieren, dass kurzzeitig erneuerte Gleise nur ein paar Jahre einen Nutzen hätten und verweisen auf unnötige Kosten.

Sogar die Vogtlandbahn fährt in Zwickau direkt ins Zentrum. Bildrechte: MDR/L. Müller

Die "Freie Presse" verweist in einem Bericht darauf, dass ein Stadtratsbeschluss von 2016 die Straßenbahnverbindung zum Hauptbahnhof gesichert hat. In der Stadtratssitzung hat sich laut des Zeitungsberichts auch der Jugendbeirat für die rasche Wiederaufnahme des Straßenbahnbetriebs zum Hauptbahnhof ausgesprochen.



Die Straßenbahn in Zwickau erlebte in der DDR-Zeit einen Niedergang. Durch Bergbaufolgen musste die Linie nach Hasslau eingestellt werden. Lange Zeit existierte mit der Linie 4 zwischen Pölbitz und dem Heinrich-Braun-Krankenhaus nur noch eine einzige Linie, 1989 ging die Strecke zum Hauptbahnhof nach jahrzehntelanger Pause wieder in Betrieb. Damals moderne Tatrawagen erreichten schließlich das bis dahin wachsende Plattenbaugebiet Eckersbach.



Das Netz wurde weiter ausgebaut. Zwischen dem Neumarkt und Schedewitz enstand eine moderne Stadtbahnstrecke über den historischen Hauptmarkt. Durch ein sogenanntes Dreischienengleis kann dort auf einem Abschnitt die Vogtlandbahn vom Hauptbahnhof über die Stadthalle bis ins Zentrum fahren. Zugleich wurde ein Einkaufsareal auf dem Gelände der ehemaligen Steinkohlenkokerei mit der Straßenbahn erschlossen. Das Plattenbaugebiet Neuplanitz erhielt Anschluss ans Tramnetz.



Seit Dezember 2019 ist das Netz aber wieder auf zwei Linien geschrumpft. Betreiber sind die Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau.