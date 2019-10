Zwei Tage später wurde am selben Ort eine Gedenkbank für die Opfer rechter Gewalt demoliert. Diese Vorfälle hatten bei vielen Zwickauer Bürgern für Empörung gesorgt. Privatpersonen, Vereine und initiativen aus der Zivilgesellschaft hatten deshalb zu einem Gedenken aufgerufen, an dem Hunderte Bürger teilnahmen.

Die Schändungen am Schwanenteich haben auch Auswirkungen auf das überarbeitete Sicherheitskonzept der Stadt. Der Gedenkort solle besser geschützt werden, sagte Findeiß MDR SACHSEN. "Es werden Varianten geprüft, wie man von der Straßenbeleuchtung auch einen Strahler in Richtung Bäume schicken kann", sagte Oberbürgermeisterin Pia Findeiß. "Wenn die Bäume im Licht stehen, ist es etwas anderes, als wenn sie in der Nacht dort unbeleuchtet sind."