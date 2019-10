Zwickauer Privatpersonen, Vereine und Institutionen haben zu einer Gedenkveranstaltung am Mahnmal für die Opfer des NSU-Terrors aufgerufen. Sie forderten Bürgerinnen und Bürger der Region auf, der Opfer rechter Gewalt am Freitag 18 Uhr mit Blumen und Kerzen am Gedenkort in den Schwanenteichanlagen zu gedenken.