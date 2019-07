In Südtirol wird mit einer Festwoche das 120-jährige Bestehen der Zwickauer Hütte gefeiert. Sie wurde 1899 von der Sektion Zwickau des Deutschen Alpenvereins in den Ötztaler Alpen in knapp 3.000 Meter Höhe gebaut. Nach dem ersten Weltkrieg übernahm der italienische Alpenverein die Hütte.

