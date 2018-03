Der in Chemnitz verschwundene 12-jährige Junge ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilte, wurde er am Montagmorgen kurz nach 8 Uhr vor seiner Schule von Beamten aufgegriffen. Wo er sich am vergangenen Wochenende aufgehalten habe, werde derzeit geprüft. Zum Schutz des Jungen und seiner Familie gibt die Polizei keine weiteren Einzelheiten bekannt.