Am 8. März wird die bundesweite Woche der Brüderlichkeit mit einer zentralen Feier in Dresden eröffnet. "Tu deinen Mund auf für Andere", so lautete das diesjährige Motto. Im März sind dazu mehr als 80 Veranstaltungen von regionalen Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit geplant. Das teilte die Generalsekretärin des Deutschen Koordinierungsrates (DKR), Ilona Klemens, am Donnerstag in Dresden mit.