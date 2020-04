In Sachsen verteilt das Gesundheitsministerium Mund-Nase-Masken an Einrichtungen der Pflege. Wie das Ministerium mitteilte, hat Sachsen 182.000 OP-Masken vom Bund erhalten. Pro Kreis und kreisfreier Stadt liefere das Deutsche Rote Kreuz 14.000 Masken. Von dort würden sie weiter verteilt werden.



Kurzfristig könnten so Beschäftigte in der Pflege, in Hospizen und Wohnheimen mit OP-Masken ausgerüstet werden. Gesundheitsministerin Petra Köpping erklärte, Pflegekräfte sollten damit geschützt werden. "Sie arbeiten im engen Kontakt mit den Pflegebedürftigen, von denen viele zur Risikogruppe gehören.