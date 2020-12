In zwei Gemeinden in Sachsen haben die ersten flächendeckenden Corona-Schnelltests stattgefunden. In Rathmannsdorf (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) und Räckelwitz (Kreis Bautzen) wurden insgesamt neun Menschen positiv getestet. Sie erhielten nach dem Schnelltest einen regulären Corona-Test und wurden von den zuständigen Gesundheitsämtern in Quarantäne geschickt, teilten die Organisatoren mit.