Nach einer vierwöchigen Zwangspause in der Corona-Krise kehren die ersten Schüler in Sachsen am Montag an ihre Schulen zurück. Los geht es zunächst mit den Prüfungsvorbereitungen für die Abiturienten. Am Mittwoch folgen dann die Abschlussklassen an Oberschulen sowie Berufs- und Förderschulen.