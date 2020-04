Laut Kultusminister Piwarz kann man den Zweittermin beantragen, ohne Gründe zu nennen. In einem Brief an die Lehrerinnen und Lehrer will das Ministerium die Regeln erklären. Zudem soll es ab kommender Woche auch eine Hotline für Schüler und Eltern geben, bei der sie Fragen zu den Abläufen stellen können.

Ich werbe sehr dafür, wer sich in der Lage fühlt, den Erstprüfungstermin wahrzunehmen. Wir wissen nicht, wie die Lage im Mai sein wird. Christian Piwarz Kultusminister

Für Oberschüler der 10. Klassen und Abiturienten sollen die Schulen ab 20. April öffnen. "Sie sollen die Möglichkeiten nutzen für Nachfragen und Konsultationen", sagte Piwarz. Wann die Schulen und Kitas für alle anderen Schulklassen und Kindergruppen wieder öffnen, werde nach Ostern in der nächsten Woche entschieden.

In Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Sozialministerium versucht das Kultusministerium nach eigener Aussage die Lehrerschaft mit Schutzmasken auszustatten. Zudem sollen alle Schulen Desinfektionsmittel erhalten. Die Konsultationen und Prüfungen sollen "kleinteilig" stattfinden, also in kleinen Gruppen verteilt auf möglichst viele Räume. So könne der Sicherheitsabstand zwischen allen Anwesenden gewährleistet werden.

Die Gewerkschaft GEW besteht darauf, dass die Gesundheit von Schülern und Lehrern und deren Familien "eine höhere Priorität eingeräumt werden" müsse. "Wenn erforderliche hygienische Schutzmaßnahmen nicht vollständig sichergestellt werden können, muss die heutige Entscheidung zwingend korrigiert werden", verlangte die GEW-Landesvorsitzende Uschi Kruse.

Bildrechte: dpa "Zum Schutz der Schüler empfehlen wir, darüber nachzudenken, selbst auch eine Schutzmaske zu tragen oder sich eine zu kaufen", sagte Kultusminister Piwarz. Auch für Schüler gelte, was für alle Menschen derzeit gelte: "Auf Abstand achten". Piwarz wies dabei auch auf den Schulweg hin und riet "achtsam mit sich selbst zu sein".

Jeder soll nutzen, was er zu Hause hat. Wir haben nicht genügend Masken. Wir sind auf die Mithilfe jedes Einzelnen angewiesen. Petra Köpping Sozialministerin Sachsen