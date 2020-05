"Die letzten Wochen waren eine Belastungsprobe", erzählt die alleinerziehende Mutter Ina F. aus Frankenberg. Ihr Beruf gehörte während der corona-bedingten Schließungen nicht zu denen, die eine Notbetreuung im Kindergarten in Anspruch nehmen konnten.

Homeoffice war für sie keine Option. "Zum einen habe ich keinen Internetanschluss Zuhause", sagt sie. "Und selbst wenn. Meine Tochter ist erst drei und da kann sie sich nicht mehrere Stunden allein beschäftigen." Unterstützung bekam F. von ihren Eltern. "Meine Mutter arbeitet in der Gastronomiebranche und war dadurch jetzt Zuhause."

Sie selbst konnte dadurch mit ihrem Chef eine Lösung finden. "Ich war 50 Prozent meiner Zeit am Arbeitsplatz und hatte dadurch Verdiensteinbußen von 33 Porzent", erzählt sie.

Besonders gestört hat sie in dieser Zeit die Informationspolitik. "Am Freitagnachmittag kam damals die Ankündigung, dass ab Montag die Kindergärten zu sind", erinnert sie sich. "Wer soll denn übers Wochenende eine Kinderbeteruung organisieren?" Danach sei es ein Warten von Verordnung zu Verordnung gewesen. "Ich musste mir immer alles aus den Medien zusammensuchen", so F. "Und immer wieder die Hoffnung, dass man auf der nächsten Liste der Berufsgruppen mit draufsteht."