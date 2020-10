Die Stadt Chemnitz hat am Freitag die Schwelle von 35 Infizierten auf 100.000 Einwohner überschritten. Wie die Stadt mitteilte, liegt der Wert aktuell bei 37. Daraufhin wurde eine neue Allgemeinverfügung für die Stadt erlassen. Diese tritt am Sonnabend in Kraft. Die Stadt kündigte an, die Einhaltung der Regeln verstärkt zu kontrollieren.