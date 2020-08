Zurzeit getraue ich mich noch nicht so richtig ran, weil ich merke, dass ich beim Atmen Schierigkeiten habe und ich weiß noch nicht, ob es mir gut tut, zum jetzigen Zeitpunkt Trompete zu spielen.

Ich habe meinen Vater in diesem Frühjahr verloren, der an Corona verstorben ist. Ich habe andere Schwierigkeiten zurzeit zu bewältigen. Mir fehlt ein bisschen der Antrieb und die Lust, mich zum jetzigen Zeitpunkt musisch zu betätigen.

Auch die Covid 19-Erkrankung des ehemaligen Bundestagsabgeordneten verläuft sehr schwer. Im Kreiskrankenhaus Werdau wird er ins künstliche Koma versetzt und dann in die Uniklinik nach Gießen geflogen, zu Pneumologie-Spezialisten. Hier muss Andreas Weigel mehrere Wochen künstlich beatmet werden. Die Folgen der verklebten Lunge spürt er noch heute. Er habe nach wie vor Probleme beim Atmen und die Sauerstoffzufuhr sei noch nicht optimal. "Sportlich betätigen kann ich mich sowieso nur bedingt", sagt er.

Ich bin viel gelaufen, war stolz drauf, dass ich bei Zeiten wieder 10.000 Schritte am Tag laufen konnte und dabei sind offensichtlich die Fußknochen gebrochen.

Der Ermüdungsbruch und eine zusätzliche Entzündung im Fuß werden jetzt behandelt. "Es wird einige Monate dauern, bis ich wieder richtig laufen kann", so Weigel.

Weihnachten will Andreas Weigel wieder Trompete spielen.

Außerdem berichtet er davon, dass nachmittags seine Kozentrationsfähigkeit nachlässt und er mehr Pausen braucht. Auch lange Autofahrten ermüden ihn. "Das sind Erkenntnisse, die fallen einem schwer, aber sie sind einfach Bestandteil der gesamten Erkrankungssituation", erzählt Weigel. Es wird mindestens ein Jahr dauern, so die Prognose der Ärzte, bis er sich von Covid 19 wieder vollständig erholt haben wird. So lange will Andreas Weigel aber mit dem Trompetespielen nicht mehr warten.