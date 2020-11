Fernsehansprache Kretschmer fordert vor Corona-Lockdown erneut Zusammenhalt

Im Sommer waren die Corona-Infektionen in Sachsen zurückgegangen. Seit Anfang Oktober steigen sie wieder rasant an. Ministerpräsident Michael Kretschmer schätzt die Lage als "sehr ernst" ein. In einer Fernsehansprache begründet er die politischen Entscheidungen. Die verbindet er mit einer eindringlichen Bitte an alle Sachsen.